Парламент Эстонии признал депортацию крымских татар геноцидом

Эстонский парламент, Рийгикогу, в среду 16 октября принял заявление к 80-й годовщине массовой депортации крымских татар, которые признал актом геноцида.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Заявление "Признание массовой депортации крымских татар 1944 года актом геноцида", которое на прошлой неделе представили 54 эстонских депутата, приняли 83 голосами на заседании Рийгикогу в среду.

В заявлении парламент Эстонии осуждает истребление крымских татар и их массовую депортацию из Крыма в Центральную Азию в марте 1944 года, назвав ее спланированной и осуществленной тоталитарным советским режимом.

Реклама:

В заявлении подчеркивается, что Россия продолжает проводить в оккупированном Крыму политику геноцида в отношении крымских татар, целью которой является уничтожить их идентичность и стереть их историческое и культурное наследие.

Рийгикогу призвал международное сообщество проявить солидарность с крымскими татарами и продолжить осуждать оккупацию и аннексию Крыма, а также требует восстановления государственного суверенитета Украины.

Как отмечает ERR, это уже девятое заявление, принятое эстонским парламентом с 2022 года с целью осуждения действий России и выражения поддержки Украине.

Напомним, в июле польский Сейм (нижняя палата парламента) принял постановление о почтении памяти жертв геноцида крымских татар в 1944 году, когда их депортировала из Крыма советская власть.

В 2022 году Палата общин Канады единогласно признала массовую депортацию крымских татар актом геноцида. Ранее депортацию крымских татар признали геноцидом в Украине, Латвии и Литве.