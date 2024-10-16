Парламент Естонії визнав депортацію кримських татар геноцидом

Естонський парламент, Рійгікогу, у середу 16 жовтня ухвалив заяву до 80-х роковин масової депортації кримських татар, які визнав актом геноциду.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Заяву "Визнання масової депортації кримських татар 1944 року актом геноциду", яку минулого тижня представили 54 естонські депутати, ухвалили 83 голосами на засіданні Рійгікогу в середу.

У заяві парламент Естонії засуджує винищення кримських татар та їхню масову депортацію з Криму до Центральної Азії в березні 1944 року, назвавши її спланованою та здійсненою тоталітарним радянським режимом.

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У заяві підкреслюється, що Росія продовжує провадити в окупованому Криму політику геноциду щодо кримських татар, метою якої є знищити їхню ідентичність та стерти їхню історичну та культурну спадщину.

Рійгікогу закликав міжнародну спільноту виявити солідарність із кримськими татарами та продовжити засуджувати окупацію й анексію Криму, а також вимагає відновлення державного суверенітету України.

Як зазначає ERR, це вже дев'ята заява, ухвалена естонським парламентом з 2022 року з метою засудження дій Росії та висловлення підтримки Україні.

Нагадаємо, у липні польський Сейм (нижня палата парламенту) ухвалив постанову про вшанування пам'яті жертв геноциду кримських татар у 1944 році, коли їх депортувала з Криму радянська влада.

У 2022 році Палата громад Канади одноголосно визнала масову депортацію кримських татар актом геноциду. Раніше депортацію кримських татар визнали геноцидом в Україні, Латвії та Литві.