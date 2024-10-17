В Молдове заявили, что в Москве готовили молодежь для массовых беспорядков перед выборами

Десятки молодых людей из Молдовы прошли инструктаж в Москве, чтобы устраивать массовые беспорядки на акциях протеста накануне выборов президента и конституционного референдума о вступлении в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, на брифинге 17 октября сообщили глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану и директор Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяцэ.

Как рассказал Чернэуцану, правоохранительные органы несколько месяцев следили за действиями преступной группировки, которая планировала массовые беспорядки накануне президентских выборов и референдума, назначенных на 20 октября.

Выяснилось, что десятки молодых людей из Молдовы ездили в Москву под предлогом участия в культурно-туристической программе. Во время тренингов им рассказывали о технических особенностях протестов и противостояния силовым структурам. Кроме того, молодых людей обучали изготовлению взрывчатки, управлению дронами и другим техникам для провокаций.

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По информации полиции, в июне этого года в таких тренингах приняли участие более 100 молодых людей.

"Некоторые из этих молодых людей проходили обучение у иностранных инструкторов, связанных с частными военными структурами "Вагнер" и "Ферма". Некоторых отправили на более серьезные тренировки в Боснию и Герцеговину, а также в Сербию. Обучение проходило преимущественно с начала сентября до середины октября", – рассказали в полиции.

Четырех граждан Молдовы, которые прошли инструктаж, задержали и поместили под арест на 30 суток.

Во время обысков правоохранительные органы изъяли у подозреваемых списки активистов, листовки, ноутбуки, телефоны, банковские карты, билеты на рейсы Кишинев-Стамбул-Москва, а также более 1,6 млн леев. По информации полиции, деньги предназначались для проведения акций протеста, которые перерастут в массовые беспорядки.

Также правоохранители нашли доказательства связи этой преступной группировки с беглым олигархом Иланом Шором. Расследование продолжается.

Напомним, на основных телеканалах Молдовы показали журналистское расследование о том, как популистская и пророссийская партия "Шор" подкупает граждан за деньги из Москвы.

Как известно, уже в это воскресенье, 20 октября, в Молдове одновременно пройдут президентские выборы и голосование на референдуме по вступлению в ЕС.

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