Орбана испугал "план победы" Украины, он хочет переговоров ЕС с Россией

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что изложенный накануне Владимиром Зеленским "план победы" вызывает у него "ужас", и объявил о намерениях продвигать идею переговоров Евросоюза с Россией.

Об этом он написал в Facebook накануне саммита ЕС в Брюсселе в четверг, 17 октября, сообщает "Европейская правда".

Орбан охарактеризовал саммит ЕС как "три большие битвы", первой из которых назвал представление Зеленским "плана победы".

"То, что он изложил вчера в украинском парламенте, не может не вызывать ужаса", – констатировал венгерский премьер.

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Он в очередной раз заявил, что ЕС должен пересмотреть свою "плохо организованную, плохо воплощенную, плохо просчитанную" стратегию в отношении Украины.

"Но это не означает больше войн, больше опасного оружия и оружия дальнего радиуса действия, но это означает, что нам нужно перейти от стратегии войны к стратегии мира. Нам нужно прекращение огня и мирные переговоры!" – пишет Орбан.

По его словам, он хочет призвать канцлера Германии и президента Франции "от имени всего Европейского Союза как можно быстрее начать переговоры с россиянами, чтобы мы могли найти выход из этой ситуации".

Как сообщалось, "план победы", презентованный Зеленским в Верховной раде, состоит из пяти пунктов и фактически является "планом принуждения России к миру".

В четверг президент Украины представил план на саммите ЕС и заявил, что из 18 лидеров, которые комментировали "план победы", большинство высказывались в его поддержку.

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