НАТО начинает ежегодные ядерные учения Steadfast Noon
В понедельник НАТО начинает ежегодные маневры по защите территории Альянса с помощью ядерного оружия Steadfast Noon.
Об этом сообщает "Европейская правда".
По информации из штаб-квартиры в Брюсселе, около 2000 военнослужащих из восьми баз ВВС будут задействованы в учениях в течение следующих двух недель.
Маневры в воздухе будут предусматривать учения с участием более 60 самолетов. В них входят современные истребители, способные транспортировать ядерные бомбы США, размещенные в Европе, бомбардировщики дальнего радиуса действия, а также самолеты наблюдения и самолеты-заправщики.
В этом году местом проведения маневров являются базы ВВС в Бельгии и Нидерландах, а также воздушное пространство над Великобританией, Данией и Северным морем. Привлеченные самолеты происходят из 13 стран НАТО.
В НАТО отмечают, что Steadfast Noon не является реакцией на агрессивную войну России против Украины, и что боевое оружие не используется.
Тем не менее, учения также должны послать Москве четкий сигнал о том, что НАТО готов защитить себя ядерным оружием в случае худшего сценария.
"Ядерное сдерживание является краеугольным камнем безопасности Альянса. Steadfast Noon является важным испытанием ядерного сдерживания Альянса и посылает четкое сообщение любому противнику, что НАТО будет защищать и оборонять всех членов Альянса", – сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Ранее Рютте призвал не слушать ядерные угрозы России и подчеркнул, что союзники сейчас не видят прямых рисков применения ядерного оружия.
В ЕС, комментируя ядерные угрозы Путина, заявили, что это еще одно свидетельство его безответственного поведения и они не изменят позицию Брюсселя относительно продолжения поддержки Украины.