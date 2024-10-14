НАТО начинает ежегодные ядерные учения Steadfast Noon

В понедельник НАТО начинает ежегодные маневры по защите территории Альянса с помощью ядерного оружия Steadfast Noon.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По информации из штаб-квартиры в Брюсселе, около 2000 военнослужащих из восьми баз ВВС будут задействованы в учениях в течение следующих двух недель.

Маневры в воздухе будут предусматривать учения с участием более 60 самолетов. В них входят современные истребители, способные транспортировать ядерные бомбы США, размещенные в Европе, бомбардировщики дальнего радиуса действия, а также самолеты наблюдения и самолеты-заправщики.

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В этом году местом проведения маневров являются базы ВВС в Бельгии и Нидерландах, а также воздушное пространство над Великобританией, Данией и Северным морем. Привлеченные самолеты происходят из 13 стран НАТО.

В НАТО отмечают, что Steadfast Noon не является реакцией на агрессивную войну России против Украины, и что боевое оружие не используется.

Тем не менее, учения также должны послать Москве четкий сигнал о том, что НАТО готов защитить себя ядерным оружием в случае худшего сценария.

"Ядерное сдерживание является краеугольным камнем безопасности Альянса. Steadfast Noon является важным испытанием ядерного сдерживания Альянса и посылает четкое сообщение любому противнику, что НАТО будет защищать и оборонять всех членов Альянса", – сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Ранее Рютте призвал не слушать ядерные угрозы России и подчеркнул, что союзники сейчас не видят прямых рисков применения ядерного оружия.

В ЕС, комментируя ядерные угрозы Путина, заявили, что это еще одно свидетельство его безответственного поведения и они не изменят позицию Брюсселя относительно продолжения поддержки Украины.