Вэнс и Уолз не упоминали о войне в Украине во время дебатов

Кандидаты в вице-президенты США Джей Ди Вэнс и Тим Уолз не поднимали вопрос войны в Украине во время своих дебатов во вторник.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В целом тема международной политики практически не фигурировала на дебатах. Только первый вопрос касался ситуации в Израиле, поскольку накануне Иран именно совершил ракетную атаку на это государство.

О России на дебатах вспомнили только один раз, когда Джей Ди Вэнс говорил о Хиллари Клинтон, которая в своем проигрыше Дональду Трампу в 2016 году обвиняла вмешательство России.

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Также Уолз подчеркивал, что команда Камалы Харрис намерена защитить США и союзников, а Вэнс заявил, что Дональд Трамп за время президентства фактически "обеспечил стабильность в мире путем установления эффективного сдерживания".

В целом дебаты, как и ожидалось, были посвящены главным образом вопросам внутренней политики.

В итоге избиратели, наблюдавшие за дебатами, разделились во мнениях относительно того, кто из кандидатов лучше показал себя.