У США розділились щодо того, хто краще виступив на дебатах кандидатів у віцепрезиденти

Виборці, які спостерігали за дебатами кандидатів у віцепрезиденти США Тімом Волзом та Джей Ді Венсом, розділилися в думках щодо того, хто з них краще показав себе.

Про це свідчить опитування CNN, проведене SSRS, повідомляє "Європейська правда",

51% опитаних виборців відповіли, що Венс виступив краще, а 49% віддали перевагу Волзу.

До дебатів ті ж самі виборці віддавали перевагу Волзу як кандидату, від якого вони очікували сильнішого виступу: 54% проти 45%.

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Результати опитування відображають думку про дебати лише тих виборців, які їх дивилися, і не є репрезентативними для всіх виборців, які мають право голосу.

Глядачі дебатів, які брали участь в опитуванні, на 3 пункти частіше були прихильниками Демократичної партії, ніж Республіканської. Це відмінно від аудиторії двох президентських дебатів, що пройшли раніше: обидва рази аудиторія була трохи більш прихильною до Республіканської партії, ніж потенційний американський електорат загалом.

Також виборці залишилися з більш позитивними думками про обох, кандидатів, причому більшість аудиторії вважає обох чоловіків кваліфікованими для того, щоб обійняти посаду президента у разі потреби.

59% спостерігачів заявили, що позитивно ставляться до Волза, і лише 22% – негативно, що є покращенням для нього у порівнянні з позитивними показниками серед тих самих виборців до дебатів – 46% позитивно, 32% негативно.

Венса після дебатів 41% глядачів оцінили позитивно, а 44% – негативно. Це також є покращенням порівняно з тим, як вони оцінювали його до дебатів – 30% позитивно, 52% негативно.

Також повідомляли, що Волз і Венс розкритикували один одного у питаннях зовнішньої політики, однак обидва погодилися, що підтримка союзників є необхідною.

Раніше Венс розкритикував президента України Володимира Зеленського під час передвиборчого мітингу в Пенсильванії за те, що він відвідав завод з виробництва боєприпасів у Скрентоні.