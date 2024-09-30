Польша хочет поднять тему эксгумаций в первом разделе переговоров с ЕС

Заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский заявил, что вопрос эксгумаций жертв Волынской трагедии будет рассматриваться в рамках открытия первого раздела на переговорах с Украиной о вступлении в ЕС.

Об этом он сказал Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Бартошевский вспомнил недавние слова президента Анджея Дуды, который заявил, что Польша не должна связывать вопрос согласия на эксгумацию жертв Волынской трагедии со вступлением Украины в ЕС.

"Первым разделом переговоров о вступлении Украины в ЕС будет верховенство права и система правосудия. В рамках этого, безусловно, будет рассматриваться вопрос эксгумации", – сказал Бартошевский.

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"Если эта глава не будет закрыта, Украина не сделает ни одного шага вперед в следующих разделах", – добавил он.

Замминистра отметил, что возможность эксгумации останков польских граждан и их достойного захоронения является "чем-то совершенно очевидным в нашем культурном кругу".

"Мы не шантажируем Украину, мы лишь говорим, что они должны вести себя в соответствии с тем, что требуют европейские принципы. Я думаю, что в конце концов мы придем к согласию в этом вопросе. Мы не хотим мести, мы не требуем наказания, мы просто хотим достойного захоронения наших предков", – подчеркнул Бартошевский.

Ранее президент Дуда уже заявлял, что если кто-то говорит, что собирается заблокировать вступление Украины в Европейский Союз, он тем самым вписывается в политику кремлевского правителя Владимира Путина.

Недавно стало известно, что польский МИД якобы планирует использовать евроинтеграционные стремления Украины как инструмент давления на Киев в ближайшие месяцы – в частности в вопросах эксгумаций жертв Волынской трагедии.