Польская LOT остановила полеты над Ираном

Польские авиалинии LOT остановили полеты над Ираном после вчерашнего ракетного удара Ирана по Израилю.

Об этом сообщает RMF FM, пишет "Европейская правда".

Иран запустил почти 200 ракет по Израилю без предупреждения пилотов пассажирских самолетов. Ситуация стала очень опасной, и LOT теперь будет избегать этой части мира.

Это почувствуют, прежде всего, те пассажиры LOT, которые летят или намерены лететь в Индию. Их путешествие станет дольше примерно на 40 минут.

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Накануне вечером рейс польской национальной авиакомпании из Варшавы в Мумбаи пришлось перенаправить через Азербайджан. Затем он пролетел над Туркменистаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Пакистаном и далее в Индию, чтобы избежать Ирана.

Кроме того, с середины августа LOT обходит Израиль и Ливан – так будет продолжаться до дальнейших сообщений.

Это сделает путешествие дольше, а также повлияет на повышение цен на билеты. Но безопасность для авиакомпании имеет первостепенное значение.

1 октября Иран совершил массированную ракетную атаку по территории Израиля. В ожидании этого обострения многие страны призвали своих граждан покинуть регион и организовали эвакуационные рейсы.

Сообщалось, что силы США помогли Израилю со сбиванием ракет, которые Иран запустил по стране.

Министр обороны Великобритании заявил, что британские силы в регионе также "сыграли свою роль".