Ничья в пользу Трампа: как прошли и чем завершились дебаты кандидатов в вице-президенты США

Ці дебати могли стати ще одним переломним моментом президентських виборів у США.

Навіть попри те, що традиційно від дебатів кандидатів у віцепрезиденти Сполучених Штатів не очікують суттєвих зрушень – чи то оголошень нових політик, чи то змін у рейтингах, нинішня президентська кампанія у США стала особливою. А увага до неї – надзвичайно високою.

Достатньо згадати, як вплинула на рейтинги кандидатів у президенти перемога Камали Гарріс над Дональдом Трампом на дебатах у вересні.

Це зумовлювало високий інтерес і до дебатів кандидатів у віцепрезиденти. До того ж обидва опоненти – і республіканець Джей Ді Венс, і демократ Тім Волз – є відносно маловідомими не лише у світі, а й широкому загалу американців.

Реклама:

А відповідно, дебати, що пройшли 1 жовтня на CBS News, могли подарувати не одну сенсацію.

Втім, все пішло за іншим сценарієм.

І Венс, і Волз утримались від особистих атак та (майже) не критикували Гарріс і Трампа відповідно. Замість очікуваної "заруби" дебати інколи скидались на дискусію двох старих друзів.

Така стратегія не подарувала яскравої перемоги жодному з опонентів.

Проте одночасно у виграші виявився Джей Ді Венс – і це може зробити перебіг президентської кампанії у США ще менш передбачуваним.

Дебати на тлі ракетного обстрілу

Традиційно теми дебатів у США – і президентських, і віцепрезидентських – не розкриваються заздалегідь.

Тож можна було б припустити, що Венсу та Волзу, як і Трампу з Гарріс, доведеться відповідати про кризу на Близькому Сході, можливо, відносини з Китаєм. Чи – найголовніше – війну в Україні.

Останнє питання було б важливим для нас не просто самим фактом.

Лише нещодавно візит президента Володимира Зеленського до США, який мав би стати успішним представленням Плану перемоги, перетворився на "ідеальний шторм" звинувачень України у втручанні у президентські вибори з вимогою звільнити посла Оксану Маркарову від спікера Палати представників, республіканця Майка Джонсона.

У центрі цього "шторму" був і Джей Ді Венс.

Кілька тижнів тому він поділився неоднозначним баченням угоди про "завершення війни" в Україні – у відповідь на що Зеленський назвав кандидата Трампа у віцепрезиденти "надто радикальним".

Подивитись на те, як питання підтримки України обговорюють Венс і Тім Волз – позиція якого, вочевидь, не відрізняється від нинішньої адміністрації Байдена-Гарріс – було б щонайменше цікаво.

З іншого ж боку, з огляду на негативний осад від візиту Зеленського до США, той факт, що війну в Україні модератори CBS News не згадали взагалі, може бути й цілком позитивним для нас.

Принаймні враження від останньої розмови Трампа з українським президентом у публічному просторі не зіпсувалося.

Власне, міжнародна тематика була практично відсутня на дебатах. Їй присвятили лише перше питання – про підтримку превентивного удару по Ірану з боку Ізраїлю, та й те, вочевидь, стало реакцією на масований іранський обстріл.

Але й тут кандидати принаймні почасти натякнули, якою бачать зовнішньополітичну стратегію їхніх адміністрацій у разі перемоги.

І знову без сюрпризів: у випадку Тіма Волза це байденівське "відповідальне лідерство", а Джей Ді Венса – рейганівсько-трампівський "мир шляхом сили".

Сеанс виправдовувань

Дебати, а в окремі моменти – радше дискусія Джей Ді Венса та Тіма Волза, стосувалися насамперед внутрішньополітичних питань, які викликають найбільше занепокоєння американців.

Тактика обох кандидатів була передбачуваною і багато в чому подібною.

По-перше, обидва відстоювали своїх президентів та їхні досягнення на посаді, а критикуючи опонента, зосереджувались на найбільш "вигідних" для себе темах.

Для демократа Волза такими були, прогнозовано, право жінок на аборти, охорона здоровʼя, зміни клімату та захист демократії. Провідна тема його виступу зводилась до простого меседжу: Камала Гарріс – це втілення відповідального лідерства та надії, на відміну від хаотичного Трампа.

У подібному ключі сенатор від Огайо тиснув на питання економіки та міграції, в яких виборці назагал більше довіряють республіканському табору. Аргументація Венса була доволі простою: чому Гарріс обіцяє якісь зміни, якщо вже три з половиною роки вона перебуває при владі у США?

Другий момент:

і Волз, і Венс максимально майстерно уникали прямих відповідей на незручні запитання.

Коли зайшлося про міграцію, губернатор Міннесоти не коментував дії адміністрації, а зводив усе до того, як Трамп "поховав" двопартійну угоду в Конгресі США (ту саму, від якої на початку року залежала й допомога Україні).

В умовному блоці про лідерські якості кандидатів у віцепрезиденти Волзу також довелось виправдовуватися за брехню про те, що він був у Гонконгу під час кривавого розгону протестів на площі Тяньаньмень у 1989 році (насправді він був кількома місяцями пізніше). "Я обмовився", – визнав демократ.

Так само, коли модератори повели мову про питання демократії, Волз прямо звернувся до Венса й спитав, чи той готовий визнати програш Трампа на виборах 2020 року. Республіканець від прямої відповіді ухилився, сказавши, що "зосереджений на майбутньому".

"Показове ухилення від відповіді", – прокоментував таку відповідь Волз.

Не надто переконливо (і також у стилі "Я обмовився") прозвучала й відповідь Венса на питання про критику Трампа в попередні роки.

І по-третє, звертає увагу спроба республіканця Венса максимально згладжувати всі гострі кути, на які натрапила його кампанія. Жодних нападів у стилі Трампа – ані на Гарріс, ані на Волза.

Навіть під час украй незручної для себе теми абортів Венс витратив пів хвилини, аби перепросити за те, що його партія в цьому питанні не відповідає очікуванням виборців.

Майже без конфліктів

Та ще одна разюча подібність поведінки обох кандидатів у віцепрезиденти – несподіваний конструктив, який найяскравіше виявився у другій частині дебатів.

Чи то йшлося про запобігання масовим стрілянинам, чи то про оплачувану відпустку для догляду за дитиною (яка у США не гарантована), чи то про проблему нестачі житла – Волз і Венс не стільки дебатували один з одним, скільки доповнювали свої ж пропозиції.

Певно, найбільш чутливим моментом дебатів стала реакція Венса на слова Волза про те, що його 17-річний син був свідком стрілянини.

"Мені дуже шкода. Господи, поможи", – сказав напарник Трампа, отримавши у відповідь слова подяки від демократичного опонента.

А от чи не єдиний по-справжньому гострий момент у дебатах стосувався якраз міграції. Венс користався кожною можливістю, аби повторити: віцепрезидентка вела політику "відкритого кордону", впустила до США злочинців-іммігрантів і сприяла незаконній наркоторгівлі.

Зрештою, обмін репліками вийшов за межі правил дебатів, і модератори просто вимкнули опонентам мікрофони.

Та це все ж було винятком із загальної атмосфери.

Понад те, після дебатів обидва кандидати у віцепрезиденти підійшли один до одного, приобійнялися і з усмішками про щось говорили.

Пізніше до них долучились їхні другі половинки.

Хто виграв?

Власне, й перші опитування та реакції після дебатів показують: однозначного переможця в них немає.

Згідно з опитуванням CNN, виборці, які дивилися дебати, приблизно однаково оцінюють Джей Ді Венса та Тіма Волза – 51% проти 49% відповідно. (Показово, що перед дебатами перевагу віддавали саме демократу – 54% проти 45% – імовірно, під враженням виступу Гарріс.)

Що ще цікаво: те ж опитування CNN показало, що ставлення до обох кандидатів після виборів покращилось. Позитивне ставлення до Волза зросло з 46% до 59%, а Венса – з 30% до 41% (хоча 44% все ще ставляться до нього негативно).

У кампаніях також встигли оголосити своїх кандидатів у віцепрезиденти США переможцями.

"Сенатор Венс однозначно виграв сьогоднішні дебати з панівною перевагою. Це був найкращий виступ на дебатах серед кандидатів у віцепрезиденти в історії", – поспішили заявити в кампанії Трампа, додавши, що виступ Венса довів правильність його кандидатури.

Ледь не таким самим був меседж кампанії демократів.

"Американці побачили справжній контраст: прямолінійного співрозмовника, зосередженого на пошуку реальних рішень, і хитрого політика, який провів цілу ніч, захищаючи суперечності й невдачі Дональда Трампа", – заявили в штабі Гарріс.

Якщо й говорити про якогось одного переможця дебатів, то шалька терезів буде радше схилена на користь Венса.

Причина проста: його попередні заяви, зокрема відверте вигадування історії про гаїтянських мігрантів, які в місті Спрингфілд штату Огайо їдять домашніх тварин, склала далеко не найкраще враження про кандидата.

На дебатах напарник Трампа уже не вдавався до такої огульної риторики – хоч фактчекери виявили в нього значно більше неправдивих заяв і маніпуляцій, ніж у Тіма Волза.

І якщо Венсу вдасться продовжити діяти в такому ж дусі, він цілком може виправдати свою роль "інтелігентнішої" обгортки трампізму – що внесе ще більше непередбачуваності в кампанію.

Автор: Олег Павлюк,

журналіст "Європейської правди"