Италия вывела из Ливана часть своей военной миссии

Италия решила сократить свою военную миссию в Ливане, которая занимается обучением армии страны.

Об этом заявил глава итальянского МИД Антонио Таяни, которого цитирует ANSA, сообщает "Европейская правда".

Таяни комментировал ситуацию с итальянскими военными в Ливане на фоне нового обострения на Ближнем Востоке.

В частности, по его словам, Италия следит за ситуацией со своими военными, которые находятся в Ливане в рамках миротворческих сил ООН UNIFIL.

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"С другой стороны, мы сократили присутствие другой миссии в Ливане, которая обучает ливанскую армию", – добавил министр.

Он добавил, что правительство рекомендует гражданам Италии покинуть Ливан.

"Сейчас мы не проводим эвакуацию, но в случае необходимости мы готовы это сделать", – рассказал Таяни.

По данным СМИ, Соединенные Штаты получили от Израиля предупреждение об ограниченном вторжении на территорию Ливана, где базируется проиранская группировка "Хезболла", против которой израильские силы в последние дни ведут активную кампанию.

Впоследствии президент США заявил, что не поддерживает намерения Израиля начать наземную операцию в Ливане.

Неофициально сообщалось, что Белый дом пытался убедить Израиль не начинать наземную операцию в Ливане, с территории которого действует "Хезболла".