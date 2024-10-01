Новый генсек НАТО Марк Рютте объявил Украину своим приоритетом

Марк Рютте, который во вторник официально станет новым генеральным секретарем НАТО, заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов как нового главы Альянса.

Об этом Рютте сказал перед церемонией принятия полномочий в штаб-квартире НАТО в Брюсселе во вторник, пишет "Европейская правда".

Рютте отметил, что приоритеты Столтенберга во время его работы на посту генсека станут также и его приоритетами в будущем.

"Украина. Мы должны сделать так, чтобы Украина выстояла как суверенная, независимая, демократическая нация", – сказал Рютте. Он подчеркнул, что Украина "на вершине списка" его приоритетов.

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Другими приоритетами, по его словам, будут сдерживание и оборона Альянса.

"Мы должны тратить больше. Мы должны повысить нашу коллективную оборону", – подчеркнул Рютте.

Он также отметил, что, как и Столтенберг, будет развивать альянсы НАТО с партнерами по всему миру.

"Одна вещь точно не изменится. Это ключевая миссия НАТО: что мы защищаем наших людей, наши государства и, конечно, наши ценности", – сказал Рютте.

Столтенберг со своей стороны заявил, что с нидерладцем во главе НАТО будет в надежных руках.

Рютте был официально утвержден на должность генерального секретаря НАТО в июне этого года.

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