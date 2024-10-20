Украина и Германия подписали соглашение для укрепления украинской ПВО

Украина и Германия подписали соглашение о действиях по усилению украинской системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, пишет "Европейская правда".

Глава Минобороны подписал документ с немецким коллегой Борисом Писториусом на заседании министров обороны G7.

Соглашение предусматривает договоренности, согласно которым страны-подписанты будут делать взносы в совместные проекты или финансировать собственные проекты, направленные на укрепление возможностей ПВО Вооруженных сил Украины.

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К проекту, кроме Украины, присоединятся еще пять стран-подписантов: Германия, Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания.

Умеров поблагодарил Германию за инициативу, а все страны-участницы – за сильный вклад в безопасность Украины.

На днях Германия сообщила, что совместно с еще тремя странами НАТО готовит большой пакет военной помощи для Украины на 1,4 млрд евро, который планируют предоставить до конца 2024 года.

Напомним, в начале сентября Шольц объявил, что Германия заказала 17 систем ПВО IRIS-T для Украины.

В начале октября в Минобороны Германии раскрыли, что ФРГ недавно передала Украине новые системы противовоздушной обороны IRIS-T средней и малой дальностей.