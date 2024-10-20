В Вильнюсе подожгли двери здания Минобороны и произошли еще несколько поджогов

В воскресенье утром в Вильнюсе произошел пожар в здании Министерства национальной обороны Литвы – похоже, что подозреваемый, которого задержали, поджег еще несколько объектов, среди которых здание Генпрокуратуры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

По данным ситуационно-координационного отдела Управления сил Пожарно-спасательного департамента, пожар произошел около 7 утра. В 7:12 утра поступило сообщение о том, что сработала пожарная сигнализация в здании Минобороны, где на первом этаже наблюдали задымление.

По прибытию пожарные обнаружили, что со стороны двора горят деревянные входные двери в здание. Дверь обгорела и деформировалась.

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фото: LRT

"На момент прибытия на место происшествия двери горели открытым пламенем, а помещение было задымлено. Деревянные двери, которые, как сообщается, не используются, были деформированы, а пластиковая обшивка потолка была расплавлена", – сообщил агентству BNS представитель пожарной службы.

В конце концов пожар был ликвидирован в 7:57 утра. Рамунас Матонис, пресс-секретарь Департамента полиции, сообщил о задержании подозреваемого в поджоге. Это литовец 1984 года рождения, который был в состоянии алкогольного опьянения.

Позже полиция сообщила, что в воскресенье утром подозреваемый поджег еще несколько зданий.

В частности, мужчина поджег деревянные конструкции и защитную тканевую пленку, временно установленную на первом этаже здания Генеральной прокуратуры, в результате чего обгорели и обуглились деревянные конструкции крыши.

Также мужчина поджег дверь общей лестничной клетки трехэтажного дома на улице Одмину в Вильнюсе и мусорный контейнер, который притянул к входной двери здания Службы правовой защиты детей и усыновления на улице Лабдарю в Вильнюсе.

Убытки в результате всех поджогов устанавливаются. Начато досудебное расследование.

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