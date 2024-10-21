Глава МИД Литвы: На Западе усталость от войны в Украине достигла небывалого уровня

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что на Западе усталость от войны РФ против Украины достигла небывалых высот, и предложенный украинским президентом Владимиром Зеленским "план победы" – это попытка сбить эти настроения.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы литовского МИД приводит LRT.

По словам Ландсбергиса, усталость от войны в некоторых западных столицах "достигла таких высот, которых украинские солдаты, вероятно, никогда бы себе не позволили".

"Эта усталость заставляет нас искать решения, поэтому мы все чаще слышим разговоры о "мире", который на самом деле – по моей оценке – был бы скорее предложением о капитуляции. Поэтому план (победы. – Ред.) – это очень четкое давление и отталкивание от этих настроений", – сказал он.

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По словам литовского министра, самое главное – это гарантии безопасности для Украины, а в Европе "нет лучшей гарантии, чем пятая статья НАТО".

Ландсбергис отметил, что приглашение Украины в НАТО сейчас вполне реалистично, поскольку в истории уже были подобные примеры. Он сослался на пример Германии и подчеркнул, что все, что нужно, – это политическая воля.

Если Украина не получит гарантий безопасности, ей придется позаботиться о своей безопасности самой, добавил он.

"Если не НАТО, если у нее нет гарантий безопасности, то единственный другой путь – это позаботиться о себе самой. Каким-то образом. Я не говорю, что ядерное оружие – это путь, но это просто означает определенный менталитет, который ясно говорит: если не НАТО, то что нам остается делать? Мы будем вынуждены защищаться сами, потому что Путин не остановится", – подчеркнул Ландсбергис.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен предупредила об опасности все большей усталости западных государств от помощи Украине.

Недавно президент Владимир Зеленский повторил в Берлине, что хотел бы завершения войны не позднее 2025 года.

9 октября президент посетил Хорватию, где заявил, что видит шанс уже в ближайшие месяцы заложить предпосылки для того, чтобы российско-украинская война закончилась в 2025 году на приемлемых для Украины условиях.