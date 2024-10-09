Зеленский в Хорватии: Есть шансы "в ближайшие месяцы" заложить предпосылки для завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Хорватию заявил, что видит шанс уже в ближайшие месяцы заложить предпосылки для того, чтобы российско-украинская война закончилась в 2025 году на приемлемых для Украины условиях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в публичном выступлении на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" рядом с премьером Хорватии Андреем Пленковичем.

Зеленский, рассказывая о "плане победы", сказал, что документ "Основы мира", в котором будут изложены детальные условия для справедливого завершения войны, будет готов к ноябрю. Он подчеркнул, что видит возможность уже в ближайшие месяцы заложить основы для завершения войны.

"В октябре, ноябре, декабре у нас есть шансы сдвинуть дела в направлении мира и длительной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор – выбор решительных шагов, которые позволят закончить войну не позднее 2025 года", – заявил он.

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"Мы рассчитываем на лидерство президента Байдена, мы полагаемся на сильные и мудрые шаги Британии, Франции, Германии и Италии, чтобы принести в Европу мир и безопасность. И рассчитываем на всех вас", – добавил Зеленский.

Перед тем он отметил, что приглашение Украины в НАТО является первым пунктом его "плана победы", поскольку только это создаст геополитическую определенность в Европе и заставит Россию смириться с существованием непокоренной Украины.

Напомним, во время визита в Хорватию Зеленский и премьер страны Андрей Пленкович подписали договор о сотрудничестве и поддержке. Соглашение похоже на соглашения по безопасности, которые Украина заключила уже с 26 странами в продолжение декларации Группы семи, но его пока не причисляют к этим соглашениям.

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