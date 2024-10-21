ЕС: Голосование в Молдове прошло при беспрецедентном вмешательстве России и ее прокси

В ЕС пока официально не комментируют результаты референдума и первого тура выборов в Молдове, однако напоминают об условиях, в которых прошла избирательная кампания.

Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что в ЕС следили очень внимательно за обоими голосованиями – референдумом и выборами президента в Молдове.

"Мы знаем, что это голосование состоялось в условиях беспрецедентного вмешательства и запугивания России и ее прокси, которые пытались дестабилизировать демократический процесс в Молдове", – заявил Стано, отметив, в частности, попытки покупки голосов и „огромную пропаганду" России и ее прокси.

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Он подчеркнул, что эти усилия по подрыву голосования продолжались не неделями, а месяцами, задолго до 20 октября.

Стано добавил, что в ЕС ожидают финального объявления официальных результатов обоих голосований и заявлений наблюдательных миссий. "После этого мы выйдем с нашей официальной реакцией", – сообщил представитель.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер добавил, что ЕС продолжает полностью поддерживать стремление Молдовы присоединиться к Евросоюзу.

Данные молдавской ЦИК после подсчета 99,46% голосов избирателей подтвердили положительный ответ граждан Молдовы на конституционном референдуме по вступлению в ЕС – однако с очень незначительным отрывом.

Президент Молдовы Майя Санду считает, что на выборах и референдуме в Молдове не было честного политического процесса. Санду утверждает, что власть имеет доказательства масштабной покупки голосов.

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