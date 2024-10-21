Зеленский рассказал, о чем шла речь на его встрече с Остином

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином обсуждались вопросы оборонных приоритетов, подготовки к зиме и расширения использования дальнобойного оружия.

Об этом Зеленский написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По его словам, во время встречи они с Остином сосредоточились на усилиях по увеличению производства ударных беспилотников, крылатых ракет, артиллерийских снарядов и систем ПВО.

"Остин подтвердил, что США будут продолжать оказывать поддержку в сфере безопасности в рамках действующего оборонного соглашения между нашими странами", – отметил Зеленский.

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Кроме того, добавил украинский президент, глава Пентагона также сообщил о планах созвать новую встречу в формате "Рамштайн".

"Я подчеркнул важность наших недавних переговоров с президентом Байденом, во время которых мы обсудили наш План победы и дальнейшие усилия по укреплению обороны Украины", – подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил Остина за новый пакет оборонной помощи Украине на сумму 400 млн долларов, который включает боеприпасы, военное оборудование и вооружение.

В понедельник Остин прибыл в Киев с неанонсированным визитом.