Санду заявила о беспрецедентных фальсификациях и не спешит признавать результаты голосования

Президент Молдовы Майя Санду считает, что на выборах и референдуме в Молдове не было честного политического процесса.

Об этом она заявила в выступлении в своем предвыборном штабе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Санду утверждает, что власть имеет доказательства масштабной покупки голосов.

"Мы имеем четкие доказательства того, что эти преступные группы ставили целью купить 300 000 голосов", – заявила она, назвав это „мошенничеством беспрецедентного масштаба".

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Необходимо отметить, что президент Молдовы не стала утверждать, что покупка голосов была осуществлена – ее речь оставила варианты трактовки. Отвечать на уточняющие вопросы она отказалась.

В своей речи Майя Санду подчеркнула, что "беспрецедентное нападение на свободу и демократию" продолжалось несколько месяцев, а также, что за этим стоят преступные группировки и иностранные силы, которые "атаковали нашу страну десятками миллионов евро, ложью и пропагандой". Как известно, ранее власти Молдовы неоднократно заявляли о попытках "взлома выборов" со стороны группы Илана Шора, осужденного в Молдове за кражу миллиарда евро из трех банков, а также властей России, где сейчас скрывается Шор.

Майя Санду, впрочем, не сделала четкого заявления о признании ею результатов выборов. "Мы ждем окончательных результатов и будем принимать решение", – заявила она.

Как сообщалось ранее, по данным ЦИК, жители Молдовы проголосовали против европейского выбора своего государства, однако сохраняется шанс, что за счет диаспоры конституционный референдум по движению в ЕС будет успешным.

Также предварительный подсчет голосов свидетельствует, что Молдова идет на второй тур выборов президента, где Санду будет противостоять пророссийский Александр Стояногло.

О происхождении антиевропейских настроений читайте в статье "От украинцев до гагаузов: кто и почему формирует основу поддержки Кремля в Молдове".