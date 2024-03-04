Фигурант дела об утечке документов Пентагона согласился на 16 лет заключения

Бывший военнослужащий Национальной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра 4 марта признал вину по делу об утечке секретных документов Пентагона и согласился на 16-летнее тюремное заключение.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ABC News.

Согласно соглашению со следствием о признании вины, которое 22-летний Тейшейра подписал и которое подали в суд, он согласился признать вину по всем шести пунктам обвинения в умышленном хранении и передаче информации, составляющей государственную тайну.

В обмен на это прокуроры согласились не объявлять ему дополнительных обвинений по закону о шпионаже.

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В рамках соглашения о признании вины Тейшейра должен явиться на допрос в Министерство обороны и Министерство юстиции США, а также передать все секретные материалы, которые еще могут остаться в его распоряжении.

Тогда еще 21-летний Джек Тейшейра был арестован Федеральным бюро расследований 13 апреля 2023 года в своем доме в штате Массачусетс. Сперва он своей вины не признал.

Согласно обвинительному акту, Тейшейра имел доступ к секретной информации, которую разместил на игровой онлайн-платформе Discord. Эти данные охватывали информацию о предоставлении военного оборудования Украине, способа передачи оборудования и способа использования оборудования после его получения.

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