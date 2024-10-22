Рютте отреагировал на участие Турции в российском саммите БРИКС

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что участие Турции в саммите БРИКС в российской Казани не влияет на ее приверженность обязательствам как государства – члена Альянса.

Об этом он сказал на брифинге во вторник, 22 октября, сообщает "Европейская правда".

Рютте подчеркнул, что Турция является "очень важным союзником Альянса", в частности имеет одни из лучших оснащенных вооруженных сил в НАТО и вносит существенный вклад в операции Альянса.

"И очевидно, что в Альянсе, который является демократическим и состоит из 32 стран, всегда будут дебаты о том или ином", – считает генсек.

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"Мы знаем, что Турция также сотрудничает с некоторыми партнерами из БРИКС. Они имеют на это суверенное право, что может время от времени приводить к дебатам на двустороннем уровне или в рамках НАТО", – добавил он.

Рютте выразил "абсолютное убеждение", что НАТО является крайне популярным в Турции, а Турция "очень популярна в НАТО".

БРИКС сформировали Бразилия, Россия, Индия и Китай, позже добавились Южно-Африканская Республика, Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

Кроме того, Турция несколько месяцев назад подала заявку на членство в БРИКС на фоне "разочарования" перспективами сближения с ЕС, а также спорами со странами НАТО из-за того, что Анкара продолжает сотрудничать с Россией.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что страна не стремилась бы к членству в неформальном объединении БРИКС, если бы ее приняли в Европейский Союз.