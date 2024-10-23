СМИ узнали детали соглашения по безопасности, которое готовят Лондон и Берлин

СМИ узнали детали двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, которое должны в среду подписать Великобритания и Германия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SkyNews.

Подписание документа министрами обороны Великобритании и Германии планируется 23 октября.

По данным СМИ, среди пунктов соглашения – патрулирование у берегов Шотландии новейших немецких военных самолетов P8-Poseidon, которые способны отслеживать передвижения российских подводных лодок. Они смогут взлетать с авиабазы в Шотландии.

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Кроме того, предполагается открытие в Британии завода Rheinmetall по производству стволов для пушек, что будет первым таким новым производством в Британии за последнее десятилетие и создаст 400 рабочих мест.

Кроме того, документ предусматривает углубление сотрудничества в вопросе дальнобойного оружия с целью разработать еще более точные и дальнобойные средства поражения, чем существующая британско-французская ракета Storm Shadow / SCALP.

Британский министр обороны Джон Хили называет заключение соглашения выдающимся событием, которое выводит британско-немецкое сотрудничество в оборонной сфере на беспрецедентный уровень.

О подготовке соглашения объявили в августе 2024 года.

Недавно министр обороны Великобритании объявил о присоединении Лондона к инициативе европейских стран по разработке дальнобойной ракеты.