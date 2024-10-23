У мэра Варшавы больше всего шансов на выборах президента Польши

У мэра Варшавы Рафала Тшасковского – наибольшие шансы на выборах президента Польши, если он станет кандидатом от правящей "Гражданской коалиции".

Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией United Surveys для Wirtualna Polska, пишет "Европейская правда".

В опросе респондентам предложили два альтернативных сценария. В одном из них кандидатом на пост президента Польши от "Гражданской коалиции" является мэр Варшавы Рафал Тшасковский, а в другом – глава МИД Радослав Сикорский.

В случае с мэром Варшавы 39,4% респондентов заявили о готовности проголосовать за него. За Тшасковским идет президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий, за которого проголосовали бы 26,6% опрошенных. Все больше источников поступает о том, что именно его "Право и справедливость" выдвинет на выборы.

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Опрос показывает, что во второй тур не вышли бы нынешний спикер Сейма, возможный кандидат от "Третьего пути" Шимон Головня (11,4%), кандидат от "Конфедерации" Славомир Менцен (9,3%) и министр семьи, труда и социальной политики Агнешка Дземьянович-Бонк (5,9%). Ее имя появляется в разговорах о возможном кандидате от левых сил.

7,4% респондентов не знают, за кого бы они отдали свой голос.

В случае, если бы кандидатом "Гражданской коалиции" стал Радослав Сикорский, за главу МИД проголосовали бы 25,5% респондентов, с незначительным отрывом от него идет Кароль Навроцкий (26%).

Другие кандидаты в таком сценарии имеют лучшие результаты. За Шимона Головню проголосовали бы 15,1% респондентов. За кандидата от "Конфедерации" Славомира Менцена проголосовали бы 13% респондентов. Агнешка Дземьянович-Бонк также получает большую поддержку: 8,5%.

Эта альтернатива также имеет большее количество тех, кто не определился с выбором. 11,9% выбрали ответ "не знаю".

Опрос был проведен с 11 по 13 октября 2024 года с помощью CATI и CAWI на выборке в тысячу человек.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что кандидат в президенты от "Гражданской коалиции" будет объявлен 7 декабря в Силезии.

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