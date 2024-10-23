Великобритания и Германия подписали первое оборонное соглашение
Министры обороны Великобритании и Германии в среду, 23 октября, подписали оборонное соглашение, направленное на усиление безопасности обеих стран, а также привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест в оборонном секторе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Новое оборонное соглашение, получившее название Соглашение Тринити-хаус, предусматривает строительство завода по производству стволов для артиллерийских орудий немецкого концерна Rheinmetall на британской территории.
В британском Минобороны заявили, что будущий завод обеспечит более 400 рабочих мест и будет использовать британскую сталь, произведенную компанией Sheffield Forgemasters. Сама Британия не производит стволы для артиллерийских орудий уже десятилетия.
Также Соглашение Тринити-хаус содержит обязательства Лондона и Берлина разработать новую ракету большой дальности, которая будет более точной и иметь больший радиус действия, чем современные европейские системы, такие как британская Storm Shadow и немецкая Taurus.
Параллельно Британия и Германия продолжат сотрудничать в разработке беспилотников, которые смогут использоваться вместе с истребителями Typhoon.
А немецкие самолеты морского наблюдения P8 периодически будут использовать авиабазу Королевских Военно-воздушных сил в Шотландии для патрулирования района Северной Атлантики.
Стороны также обещают усилить оборону восточного фланга НАТО: и Великобритания, и Германия уже отправили сотни военных в страны Балтии в рамках усиленных оборонных планов НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что оборонное соглашение укрепит Европу и НАТО. "Мы не должны воспринимать безопасность в Европе как нечто само собой разумеющееся", – подчеркнул он.
А его британский визави Джон Хили назвал подписание соглашения "важным днем для отношений между Великобританией и Германией и в истории наших двух стран"
"Это движущая сила нашей первой оборонной стратегии Великобритании перед НАТО, нашей перезагрузки отношений Великобритании с Европой", – подчеркнул Хили.
Соглашение с Берлином перекликается с британско-французским оборонным соглашением, заключенным в Ланкастерском доме в 2010 году.