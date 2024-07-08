Туск допустил передачу дополнительных самолетов Украине, но есть условия

Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что Варшава может рассмотреть передачу Украине дополнительных истребителей советских моделей, если сможет совместно с союзниками найти им замену.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.

Зеленский в своей речи упомянул, что обсудил на встрече с Туском возможность передачи Украине самолетов с современной натовской авионикой.

Туск во время сессии вопросов-ответов объяснил, что потенциально Польша может подумать о предоставлении Украине дополнительных истребителей МиГ-29, которые имеет на вооружении, однако при ряде условий.

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"Мы не можем так просто передать истребители МиГ, потому что они выполняют патрулирование над территорией Польши, выполняя также миссию в рамках НАТО. Но если члены НАТО позволят заменить эти самолеты другими – а МиГи были бы очень полезны в Украине, потому что их легко обслуживать в Украине – так, что это равновесие можно будет сохранить, то я буду убеждать ..., чтобы такое решение организовали как можно быстрее", – сказал Туск.

Он добавил, что при этом честно сказал Зеленскому в разговоре, что это невозможно будет сделать, если при этом будет создана уязвимость для безопасности Польши.

"Украина в худшей ситуации, но после Украины в наиболее уязвимой ситуации мы. Поэтому мы так осторожно говорим о том, что можем сделать", – пояснил Туск.

Напомним, во время визита Зеленского в Варшаву состоялось подписание двустороннего соглашения по безопасности между Польшей и Украиной.

На брифинге Зеленский сообщил, что документ предусматривает разработку механизма сбивания в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши.

Кроме того, соглашение по безопасности содержит договоренность о создании Украинского легиона – подразделения, в котором смогут пройти обучение на территории Польши граждане Украины в Европе, чтобы стать в ряды Сил обороны Украины.