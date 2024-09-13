Глава МИД Польши рассказал, при каких условиях Украина может получить польские МиГ-29

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Варшава может передать Украине дополнительные самолеты МиГ-29, но это зависит от того, будет ли она иметь достаточно ресурсов для защиты собственного неба.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой во время визита в Киев в пятницу, 13 сентября, сообщает "Европейская правда".

Сикорский напомнил, что Украина получила от Польши "примерно 400 танков", часть из которых, по его словам, также участвует в боевых действиях в Курской области, а еще гаубицы Krab и пусковые установки Piorun.

"И я с большим удовольствием услышал, что наша техника, которая производится в Польше, очень хорошо себя показала", – добавил он.

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Глава польского МИД подтвердил, что Варшава также рассматривает "возможность передачи очередных партий техники и, возможно, также самолетов МиГ-29, которые нужны сегодня для защиты нашего неба".

Он указал, что в случае, если союзники помогут с патрулированием воздушного пространства Польши, это позволит "осуществить это обещание", но конкретику не привел.

В июле польский премьер Дональд Туск говорил, что Польша может рассмотреть передачу Украине дополнительных истребителей советских моделей, если сможет совместно с союзниками найти им замену.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш позже отверг призывы президента Владимира Зеленского ускорить передачу МиГ-29 Украине, сославшись на тот же аргумент.