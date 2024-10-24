Впервые за 18 лет партия Орбана не является самой популярной в Венгрии

Оппозиционная партия "Тиса" имеет небольшое преимущество над партией "Фидес" Виктора Орбана – это второй опрос подряд, который показал, что "Тиса" опережает партию премьер-министра.

Об этом свидетельствует опрос, опубликованный в четверг аналитическим центром Publicus Institute для Népszava, пишет "Европейская правда".

Опрос был проведен в период с 11 по 18 октября. Он показал, что оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра опередила "Фидес" Орбана как среди общего населения, так и среди избирателей, которые определились с выбором.

В частности, среди всего населения поддержка "Тисы" составляет 24%, а "Фидес", – 23%. В группе тех, кто пообещал участвовать в выборах и определился с выбором, соотношение 39% против 37% в пользу партии Мадяра.

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Другой опрос, опубликованный в среду, проведенный в первой половине октября 21 Research Center, показал, что "Тиса" имеет 42% поддержки среди избирателей, которые определились с выбором, "Фидес" – 40%. Что касается электората в целом, то "Фидес" по этому опросу все еще лидирует с поддержкой 29%, опережая "Тису" на три процентных пункта.

Два других недавних опроса показали, что "Фидес" сокращает преимущество над "Тисой". Во всех опросах около 30% избирателей не определились.

"Мы творим историю. Мы не видели ничего подобного в течение 18 лет. Венгрия послала месседж: режим Виктора Орбана закончился", – заявил Петер Мадяр в связи с результатами опросов.

В среду митинг партии "Тиса" в Будапеште собрал более 10 тысяч человек, когда страна отмечала годовщину Венгерской революции 1956 года против советского господства, которая была подавлена Красной армией. В выступлении на митинге Мадяр объявил о шагах по подготовке своей партии и избрании ее кандидатов на выборы 2026 года.

Он пообещал искоренить коррупцию, инвестировать в здравоохранение и образование и начать "национальный диалог" с избирателями с 5 ноября – именно тогда, когда правительство Орбана готовится разослать общенациональные опросы миллионам венгров относительно своей экономической программы.

А Виктор Орбан, со своей стороны, в годовщину Венгерской революции выступил с жесткой антиевропейской речью.

Больше о том, кто такой Петер Мадяр, читайте в статье: Альтернатива для Венгрии.