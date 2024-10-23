"Венгрия не будет вассалом Брюсселя": Орбан произнес антизападную речь в годовщину революции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду, в годовщину Венгерской революции, выступил с антиевропейской речью.

Выдержки из выступления главы венгерского правительства приводит издание Telex, сообщает "Европейская правда".

В выступлении Орбан провел параллели между коммунистическим режимом, с которым венгры боролись в 1956 году, и Европейским Союзом. По его словам, сейчас давление со стороны Брюсселя на Венгрию растет.

"Для нас урок 56-го года заключается в том, что мы должны бороться только за одно – за Венгрию и венгерскую свободу", – сказал он.

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Виктор Орбан выступает с враждебной к ЕС речью фото: Telex

По словам Орбана, независимая политика Венгрии неприемлема для Брюсселя. Именно поэтому Брюссель якобы хочет избавиться от национального правительства Венгрии и навязать ей свое "марионеточное правительство".

Венгерский премьер добавил, что сейчас вопрос заключается в том, "будем ли мы подчиняться воле Брюсселя, или ответим так, как венгры в 1956 году". Орбан добавил, что венгры уже "сто раз доказали", что не боятся шантажа со стороны сильных мира сего.

"Мы знаем, что они хотят отдать наших детей на растерзание гендерным активистам", – заявил также Виктор Орбан.

Он отметил, что в 1956 году среди венгров было единство и воля, но не хватало необходимой силы. Сейчас же есть сильные национальное единство и воля, которые сопровождаются силой. "Мы не допустим, чтобы Венгрию снова сделали марионеточным государством, вассалом Брюсселя. Им это не удастся, мы, венгры, сделаем это снова", – подытожил он.

Между тем венгерская оппозиционная партия впервые с 2010 года обогнала партию "Фидес" Виктора Орбана среди избирателей, которые определились с выбором. Это новосозданная партия "Тиса", чьего лидера Петера Мадяра Орбан публично называет ставленником Брюсселя.

На июньских выборах в Европейский "Тиса" получила почти 30% голосов и семь мест, немного уступив "Фидес".

Больше о том, кто такой Петер Мадьяр, читайте в статье: Альтернатива для Венгрии.