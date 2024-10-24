Салливан: Позиция США по дальнобойным ударам по РФ не изменилась, но разговоры продолжаются

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что позиция президентской администрации относительно разрешения Украине на дальнобойные удары вглубь РФ не изменилась, однако переговоры продолжаются.

Об этом он сказал в ходе выступления в Национальном университете обороны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Он не объяснил причин такого решения, но сказал, что США предоставляют Украине "огромный набор возможностей для защиты ее суверенитета и территориальной целостности".

"Исходя из принципов здравого смысла, если есть артиллерийская система, которая ведет огонь по вам из-за границы в Харькове или в другом месте вдоль украинско-российской границы, вы должны иметь возможность стрелять в ответ", – отметил представитель Белого дома.

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Но удары на дальнюю дистанцию оружием с американскими компонентами Украине запрещены, добавил Салливан.

"Наша политика не изменилась на данный момент, но эти разговоры будут продолжаться, и я считаю, что их лучше всего проводить за закрытыми дверями, чтобы мы могли решать этот вопрос с нашими украинскими партнерами", – добавил он.

СМИ ранее сообщили, что согласно оценке разведки США и Пентагона, разрешение Украине наносить дальнобойные удары по территории России принесет Киеву больше недостатков, чем выгод, поэтому они рекомендовали не менять соответствующую политику.

В прошлом месяце президент США намекал на возможность снятия соответствующих ограничений на применение дальнобойного оружия Украиной, сказав, что его администрация "работает над этим вопросом".

В то же время шеф Пентагона Ллойд Остин встал на защиту американских ограничений на дальнобойные удары западным оружием для Украины и настаивал на том, что она может победить Россию даже без такого потенциала.