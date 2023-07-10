Производитель "Байрактаров" начал строить завод в Украине

Турецкая компания Baykar начала строительство завода по производству беспилотников "Байрактар" в Украине.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"По заводу уже начали строительные работы в Украине. Это большой завод "Байрактаров", о котором еще несколько лет назад договаривались, потом были остановки. Сегодня этот завод начинает строиться", – сказал он.

Кроме того, Камышин добавил, что в недавно заключенном с Турцией меморандуме говорится и "о другом производстве", о котором он пока рассказать не может.

Турецкая компания Baykar получила от властей лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине в июне этого года.

В 2019 году Baykar основала в Украине ООО "Авиа Венчурс" с целью открыть два завода в Украине.

Строительству способствовало подписание в феврале 2022 года рамочного соглашения между правительствами Украины и Турции о сотрудничестве в аэрокосмической отрасли.