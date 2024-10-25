Трамп призвал "выбросить из страны" спецпрокурора, который ведет дело в отношении него

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал спецпрокурора Министерства юстиции Джека Смита, который ведет дело о его попытках изменить результат выборов 2020 года, и призвал "выбросить его из страны".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Hill.

В эфире в четверг Трамп второй раз за день набросился на Джека Смита, который ведет дело о его попытках повлиять на результат выборов 2020 года.

Трамп сказал, что Джека Смита "стоит выгнать с ними, психически ненормальными", а затем повторил, что "Смита следует считать психически ненормальным и его стоит выбросить из страны".

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В первых за день ремарках против спецпрокурора Трамп заявил, что уволит его "за две секунды" в случае победы на выборах.

В середине октября Джек Смит опубликовал почти 2000 страниц материалов уголовного дела о попытке Дональда Трампа повлиять на исход выборов 2020 года.

Напомним, прокуроры обвинили Дональда Трампа в четырех преступлениях, вытекающих из его действий после проигрыша на выборах 2020 года, в частности в сговоре с целью обмана США и препятствовании официальным действиям. Трамп не признал вины.

Обвинения были пересмотрены после того, как в резонансном решении этим летом Верховный суд США заявил, что Трамп пользуется частичным президентским иммунитетом за преступления, которые он совершил, находясь на посту президента.