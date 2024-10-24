Кандидаты в президенты Молдовы согласовали окончательные правила дебатов

Команды кандидатов в президенты Молдовы – действующего президента Майи Санду и выдвиженца от пророссийской Партии социалистов Александра Стояногло – согласовали окончательные правила дебатов, которые запланированы на 27 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Стороны пришли к согласию относительно формата и структуры дебатов и сохранили решение о том, что они будут проходить без модератора.

Несмотря на отсутствие модератора у каждого кандидата будет представитель, ответственный за контроль времени, отведенного для вопросов, ответов и реплик.

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Порядок выступлений будет определен жеребьевкой перед началом дебатов.

В ходе дебатов Санду и Стояногло зададут друг другу по 10 вопросов.

В первом туре президентских выборов действующий президент Молдовы Майя Санду получила 42,37% голосов, а выдвиженец пророссийской Партии социалистов Молдовы Александр Стояногло – 26,02%.

Второй тур президентских выборов в Молдове пройдет 3 ноября.

Команды Санду и Стояногло договорились провести дебаты в воскресенье, 27 октября.

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