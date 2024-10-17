Трамп снова наговорил об Украине: Зеленский должен был "не допустить войны", украинцев "очень жаль"

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз наговорил о полномасштабном вторжении России в Украину, рассказав о "почти всех снесенных до основания" украинских городах и возложив на Владимира Зеленского и Джо Байдена ответственность за то, что вторжение вообще произошло.

Такое прозвучало на подкасте консервативного комментатора Патрика Бета-Давида, сообщает "Европейская правда".

Тема войны в Украине всплывала в нескольких местах в разговоре Бета-Давида с Трампом. Сначала экс-президент повторил обещание урегулировать войну в Украине в случае победы на выборах еще до того, как примет присягу.

"Я думаю, мир будет вести себя хорошо, и я урегулирую войну России и Украины, пока буду избранным президентом. Знаете, я недавно виделся с Зеленским. У меня хорошие отношения с Путиным и с Зеленским", – сказал Трамп.

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Далее он снова рассказал о том, как в Украине умерли "миллионы людей", хотя говорят не так, и что войны бы не произошло, если бы президентом США был он.

Под конец подкаста Трамп снова вернулся к теме Украины, обвинив нынешнюю администрацию в растрате "миллиардов и миллиардов долларов".

"Я думаю, что Зеленский – один из лучших торговцев, которых я когда-либо видел. Каждый раз, когда он приезжает, мы даем ему сто миллиардов долларов. Кто еще в истории получал такие деньги? Такого никогда не было. И это не значит, что я не хочу помочь ему, потому что мне очень жаль этих людей. Но он никогда не должен был позволить той войне начаться", – сказал экс-президент США.

Затем Трамп начал рассказывать, что Украина – "больше не Украина".

"Почти каждый город снесен до основания. Все те прекрасные золотые купола лежат на боку, разбитые вдребезги. Нет такого города – заходите в город и почти каждое здание разрушено, как будто там прошлась команда демонтажников. Их били ракетами. Это надо было урегулировать до начала, это могло бы – было бы так просто", – считает он.

Кандидат-республиканец попутно обвинил в полномасштабном вторжении в Украину Байдена и "тупых генералов", сказав, что при его президентстве такого не было и не могли бы произойти:

"Украина была его (Путина. – Ред.) заветным сокровищем. И когда он увидел, как некомпетентно наша страна, наш президент, наши тупые генералы, как Милли, который является тупаком – когда он увидел, каким некомпетентными мы были в Афганистане, самый неприятный момент в истории нашей страны, по моему мнению. Когда он взглянул на это, то сказал: "Трамп ушел, эти люди идиоты, я вторгнусь, заберу свое сокровище". Этого бы не произошло, если бы я был там".

Как известно, Дональд Трамп активно говорит о существовании определенного "плана" прекращения войны в Украине "за 24 часа" в случае, если его изберут президентом на выборах в ноябре.

Время от времени публикуются предложения его советников или приближенных людей, но неизвестно, насколько они представляют взгляды самого Трампа.