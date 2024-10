В правительстве Литвы пожелали генсеку ООН отставки: "Не будем его отговаривать"

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сделал саркастическое заявление в адрес генсека ООН Антониу Гутерреша, который посетил саммит BRICS под председательством Владимира Путина.

Ландсбергис высказался в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Ландсбергис сначала опубликовал в своем профиле фото, где генсек ООН жмет руку правителю России. Он подписал его "This is the UeNd", что можно примерно перевести как "Это конец ООН".

В следующем посте Ландсбергис отметил: "Если Антониу Гутерреш решит уйти в отставку, Литва не будет пытаться его отговорить".

22 октября генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в Россию на саммит БРИКС.

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало такое решение и напомнило, что Гутерреш отказался ехать на Саммит мира, который в июне Украина организовала в Швейцарии.

Украинские общественные организации призвали МУС отреагировать на встречу генсека ООН с Путиным.

Комментируя приезд Гутерреша на саммит BRICS, в Еврокомиссии выразили надежду, что это поможет усилить дело международного сообщества по прекращению российского вторжения.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что приезд Гутерреша в Казань стал "пропагандистской победой" путинского режима в РФ.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что поездка генсека ООН не свидетельствует о хорошей политике организации.