Украина и Болгария начали говорить о соглашении по безопасности

Представители Украины и Болгарии провели первый раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения по безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Офис президента в пятницу, 25 октября.

Во время переговоров Украина и Болгария начали работу над проектом документа и согласовали его ключевые положения, а также согласовали дальнейший график переговоров, "чтобы как можно быстрее подготовить финальный текст соглашения", говорится в сообщении.

"Украина уже заключила 27 соглашений во исполнение Совместной декларации "Группы семи". Очень важно иметь такой документ с Болгарией как нашим стратегическим партнером в Черноморском регионе", – отметил заместитель председателя ОП Игорь Жовква.

Реклама:

Напомним, двусторонние соглашения по безопасности Украина заключает во исполнение декларации стран "Группы семи", принятой в июле 2023 года в Вильнюсе.

На сегодня Украина подписала уже более двух десятков таких двусторонних документов, а также Ukraine Compact – многосторонний документ, содержащий обязательства по поддержке Украины.

В сентябре Киев заключил двустороннее "соглашение по безопасности" с Ирландией, а в октябре – с Грецией.