Украина и Болгария начали говорить о соглашении по безопасности
Представители Украины и Болгарии провели первый раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения по безопасности.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Офис президента в пятницу, 25 октября.
Во время переговоров Украина и Болгария начали работу над проектом документа и согласовали его ключевые положения, а также согласовали дальнейший график переговоров, "чтобы как можно быстрее подготовить финальный текст соглашения", говорится в сообщении.
"Украина уже заключила 27 соглашений во исполнение Совместной декларации "Группы семи". Очень важно иметь такой документ с Болгарией как нашим стратегическим партнером в Черноморском регионе", – отметил заместитель председателя ОП Игорь Жовква.
Напомним, двусторонние соглашения по безопасности Украина заключает во исполнение декларации стран "Группы семи", принятой в июле 2023 года в Вильнюсе.
На сегодня Украина подписала уже более двух десятков таких двусторонних документов, а также Ukraine Compact – многосторонний документ, содержащий обязательства по поддержке Украины.
В сентябре Киев заключил двустороннее "соглашение по безопасности" с Ирландией, а в октябре – с Грецией.