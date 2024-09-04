Украина и Ирландия заключили соглашение по безопасности

В среду, 4 сентября президент Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Саймон Харрис подписали соглашение о поддержке и сотрудничестве между двумя странами: союзник в дальнейшем будет оказывать нелетальную военную поддержку.

Об этом сообщил Офис президента, передает "Европейская правда".

Как отметили в ОП, в этом году Ирландия обязалась выделить Украине 128 млн евро на нелетальную военную поддержку и не менее 40 млн евро на гуманитарную помощь.

Кроме этого, Украина получит системы разминирования и оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов, а Ирландия в дальнейшем будет участвовать в коалиции по разминированию.

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Ирландия обеспечит постоянную подготовку Вооруженных Сил Украины через Миссию ЕС по военной помощи (EUMAM) в Украине.

Также страна изучит другие потенциальные пути поддержки в рамках коалиций возможностей Контактной группы по вопросам обороны, таких как ИТ-коалиция.

Как отметили в ОП, некоторые блоки соглашения определяют гуманитарную помощь, а также поддержку по восстановлению и реализации реформ, в частности на пути Украины к членству в ЕС.

Ирландия также обязалась способствовать привлечению России к ответственности и возмещению ущерба, нанесенного агрессией, а также – дальнейшему усилению санкционного давления на Россию.

В частности, Дублин обязался продолжать прилагать дипломатические усилия для имплементации "формулы мира" и участвовать в деятельности ряда рабочих групп и в реализации конкретных элементов.

Как известно, с начала большой войны, Ирландия предоставила гуманитарную, стабилизационную и нелетальную военную помощь Украине на сумму около 380 млн евро. Украина заключила уже 26 двусторонних соглашений на выполнение Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля 2023 года.

Переговоры о двустороннем соглашении Украина и Ирландия начали ранее в августе.

Как известно, премьер-министр Ирландии Саймон Харрис находится в Киеве для двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В то же время Харрис и глава МИД и министр обороны Михол Мартин объявили о новом значительном пакете поддержки для Украины и ее соседей.

Этот пакет в размере 36 млн евро от Ирландии обеспечит необходимую гуманитарную помощь, поддержит реабилитацию и возможную реконструкцию, а также будет способствовать достижению долгосрочных целей Украины, включая мир, стабильность и политические стремления, отметили в правительстве.