Швед судится с государством, потому что его ошибочно признали мертвым

Житель города Улофстрем на юге Швеции Джонатан Равелин подал иск против власти для возмещения убытков, потому что его в прошлом году ошибочно объявили умершим, заблокировав доступ к государственным услугам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Local.

Инцидент с Равелином произошел в ноябре 2023 года. Он заметил, как перестало работать его приложение BankID. Когда он попытался зайти в банковский аккаунт, "он сказал, что я мертв", вспоминает мужчина.

Официально Равелин был "мертвым" всего неделю, но ему понадобилось полтора месяца, чтобы снова получить доступ к собственным финансам. Все это время он и его партнерша были вынуждены занимать деньги на еду.

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Чтобы юридически признать смерть человека в Швеции, достаточно формы с подписью врача в налоговое управление Швеции, которое после этого вносит соответствующие изменения в реестр и передает информацию другим органам власти.

Сейчас Равелин подал иск против шведского государства в окружной суд Стокгольма, требуя 20 тысяч крон (почти 1800 евро) компенсации.

Как отмечает The Local, только с начала 2024 года налоговое управление Швеции ошибочно объявило умершими 27 человек. Часть случаев стала следствием человеческой ошибки, другие, как в случае Равелина, – из-за представления фальшивого свидетельства о смерти.

В 2019 году сообщалось, как похороны на востоке Германии закончились коллективным приемом наркотиков, когда скорбящим родственникам и близким умершего случайно подали пирог с гашишем.