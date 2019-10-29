Участников поминального обеда в Германии по ошибке накормили пирогом с гашишем

На востоке Германии похороны закончились коллективным приемом наркотиков, когда скорбящим родственникам и близким умершего случайно подали пирог с гашишем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Полиция Ростока сообщила во вторник, что после похорон в Витхагене похоронная группа отправилась в ресторан на кофе с пирогом, как это принято в Германии. Однако после потребления пирога 13 человек почувствовали тошноту и головокружение и нуждались в медицинской помощи.

Полицейское расследование показало, что сотрудница ресторана, которая отвечает за выпечку, попросила свою 18-летнюю дочь испечь пирог.

Однако для поминального угощения женщина случайно взяла с холодильника другой пирог, который ее дочь приготовила для другого случая.

Полиция сообщила, что 18-летняя девушка сейчас находится под следствием.

Инцидент произошел в августе, но не был обнародован ранее из уважения к скорбящим родственникам и близким умершего.