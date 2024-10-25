Швед судиться з державою, бо його помилково визнали мертвим

Житель міста Улофстрем на півдні Швеції Джонатан Равелін подав позов проти влади для відшкодування збитків, тому що його минулого року помилково оголосили померлим, заблокувавши доступ до державних послуг.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації The Local.

Інцидент із Равеліном стався в листопаді 2023 року. Він помітив, як перестав працювати його додаток BankID. Коли він спробував зайти в банківський акаунт, "він сказав, що я мертвий", пригадує чоловік.

Офіційно Равелін був "мертвим" лише тиждень, але йому знадобилося півтора місяця, аби знову отримати доступ до власних фінансів. Увесь цей час він і його партнерка були змушені позичати гроші на їжу.

Реклама:

Аби юридично визнати смерть людини у Швеції, достатньо форми з підписом лікаря до податкового управління Швеції, яке після цього вносить відповідні зміни до реєстру та передає інформацію іншим органам влади.

Нині Равелін подав позов проти шведської держави до окружного суду Стокгольма, вимагаючи 20 тисяч крон (майже 1800 євро) компенсації.

Як зазначає The Local, лише з початку 2024 року податкове управління Швеції помилково оголосило померлими 27 людей. Частина випадків стала наслідком людської помилки, інші, як у випадку Равеліна, – через подання фальшивого свідоцтва про смерть.

У 2019 році повідомлялось, як похорон на сході Німеччини закінчився колективним прийомом наркотиків, коли скорботним родичам і близьким померлого випадково подали пиріг з гашишем.