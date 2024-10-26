В Грузии проходят парламентские выборы, которые могут стать решающими для страны

В Грузии в субботу, 26 октября, началось голосование на парламентских выборах, результаты которых могут стать решающими для страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

В 8:00 по местному времени по всей стране, кроме оккупированных Абхазии и Цхинвальнского региона, открылись избирательные участки, которые закроются в 20:00.

Выборы будут считаться действительными при любой явке.

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Всего в избирательных бюллетенях будет список из 18 партий. Для того, чтобы попасть в парламент, партиям нужно будет преодолеть пятипроцентный барьер.

Парламент нового созыва впервые избирают не по смешанной, как раньше, а полностью по пропорциональной системе.

Первые предварительные результаты выборов станут известны примерно через два часа после закрытия избирательных участков, до 22:00 по тбилисскому времени.

Сначала Центризбирком объявит данные электронного подсчета голосов, затем бюллетени будут пересчитывать вручную, и реальным будет считаться именно "ручной" результат.

В Грузии оппозиционные силы и стратегические партнеры в унисон обвиняют действующую власть в изменении внешнеполитического вектора страны и преследовании российских интересов. Как следствие, правительство Грузии получило полную международную изоляцию как от США, так и от Евросоюза.

Накануне голосования рейтинг партии власти "Грузинская мечта" колеблется в пределах 34-35%, что при отсутствии "мажоритарки" практически исключает шансы на формирование нового парламентского большинства. Зато большинство должны сформировать четыре оппозиционные силы.

Однако "Грузинская мечта" не признает данных авторитетных социологических исследований. Вероятен сценарий, когда "Грузинская мечта" после выборов объявит о своей победе, независимо от того, каким в реальности будет результат.

В минувшее воскресенье в Тбилиси состоялось большое шествие оппонентов власти в поддержку движения страны в ЕС под названием "Грузия выбирает Евросоюз".

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