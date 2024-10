В Тбилиси проходит масштабная акция в поддержку движения Грузии в ЕС

На площади Свободы в Тбилиси собралась многолюдная акция в поддержку движения страны в ЕС под названием "Грузия выбирает Евросоюз", которая проходит за шесть дней до решающих парламентских выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Formula news.

Общественное шествие стартовало с 5 мест Тбилиси. Люди собрались на площади Марджанишвили, улице Амагали, обелиске 300 Арагвели, площади Героев и площади Республики и прошли к площади Свободы.

A river of people in Tbilisi today, as the country will vote in its historic election in six days. People took to the streets to demonstrate that the only future they envision is with the EU! 🇬🇪🇪🇺 pic.twitter.com/eBDNq0OVRN

