В Грузии СМИ сообщили о вбросе бюллетеней на одном из участков

На избирательном участке в грузинском городе Марнеули, по сообщениям местных СМИ, зафиксировали вброс бюллетеней, после чего произошла потасовка.

Видео инцидента распространил ряд грузинских СМИ, в частности, Interpressnews и Sova, информирует "Европейская правда".

Видео распространила руководитель НПО Transparency International Georgia Эка Гигаури. На нем видно, как человек бросает в урну несколько бюллетеней.

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Кроме того, экс-омбудсмен Грузии Нино Ломджария сообщила, что на человека, который зафиксировал инцидент, совершили нападение.

"На 69 участке Марнеули на нашего наблюдателя было совершено физическое нападение, когда он снимал упомянутый кадр вбрасывания бюллетеней", – отметила Ломджария.

В Грузии в субботу, 26 октября, началось голосование на парламентских выборах, результаты которых могут стать решающими для страны.

Накануне голосования рейтинг партии власти "Грузинская мечта" колеблется в пределах 34-35%, что при отсутствии "мажоритарки" практически исключает шансы на формирование нового парламентского большинства. Зато большинство должны сформировать четыре оппозиционные силы.

Однако "Грузинская мечта" не признает данных авторитетных социологических исследований. Вероятен сценарий, когда "Грузинская мечта" после выборов объявит о своей победе, независимо от того, каким в реальности будет результат.

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