В Пентагоне призвали Тегеран "не совершать ошибку" и не отвечать на атаку Израиля

Министр обороны США Ллойд Остин предупредил Тегеран, что ему "не следует делать ошибку, отвечая на удары Израиля".

Его слова цитирует The Guardian, передает "Европейская правда".

Как отметило издание, Остин обсудил со своим израильским коллегой Йоавом Галантом субботние удары Израиля по Ирану.

Во время разговора глава Минобороны США предупредил Тегеран, что он "не должен допустить ошибку, отвечая на удары Израиля, которые должны положить конец этому обмену".

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Стороны также обсудили возможности использования дипломатии для снижения напряженности в регионе, включая освобождение заложников и соглашение о прекращении огня в Секторе Газа, а также соглашение по поводу Ливана.

Фото: AP

Недавно Вооруженные силы Израиля заявили об ударах по Ирану в ответ "на многомесячные непрерывные атаки иранского режима". Целями израильских ударов стали военные объекты.

По данным трех израильских собеседников Axios, этот удар уничтожил критически важный компонент иранской программы по разработке баллистических ракет.

В администрации президента США заявили, что американская сторона не участвовала в операции Израиля против Ирана.

Британский премьер Кир Стармер призвал Иран не отвечать на атаку, заявив, что Ближний Восток должен "избежать дальнейшей региональной эскалации".