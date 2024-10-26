В США заявили, что не участвовали в операции Израиля против Ирана

В администрации президента США заявили, что американская сторона не участвовала в операции Израиля против Ирана.

Соответствующее заявление представителя Совета национальной безопасности Белого дома Шона Саветта приводит телеканал CNN, сообщает "Европейская правда".

Вооруженные силы Израиля заявили об ударах по Ирану в ответ "на многомесячные непрерывные атаки иранского режима". Целями израильских ударов стали военные объекты.

"Мы понимаем, что Израиль наносит целенаправленные удары по военным объектам в Иране в порядке самообороны и в ответ на атаку Ирана баллистическими ракетами по Израилю 1 октября", – говорится в заявлении Саветта.

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Он порекомендовал обратиться к правительству Израиля за дополнительной информацией.

Неофициально неназванный американский чиновник рассказал, что Израиль заранее предупредил США об ударах.

Президент Джо Байден сейчас находится в Уилмингтоне, штат Делавэр, и внимательно следит за развитием событий, сообщил официальный представитель Белого дома.

По словам источника, знакомого с ходом обсуждений, в последние недели американские чиновники четко дали понять, что ответные меры Израиля – как по характеру, так и по объектам – не должны носить чрезмерно эскалационный характер или влиять на мировую экономику.

CNN также сообщает, что израильские официальные лица заверили США в том, что ответные меры будут направлены только на военные, а не на ядерные или нефтяные объекты.

Перед этим газета The Washington Post сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил администрации американского президента Джо Байдена, что готов нанести удар по военным, а не нефтяным или ядерным объектам в Иране.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе турне по странам Ближнего Востока заявлял, что США работают с Израилем над тем, чтобы "любой ответ не привел к бесконечному циклу эскалации".