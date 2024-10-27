Болгария в седьмой раз за последние четыре года избирает парламент

В воскресенье, 27 октября, в Болгарии проходят парламентские выборы, в которых примут участие 19 партий, девять коалиций и один независимый кандидат.

Об этом сообщает Novinite, передает "Европейская правда".

Избирательные участки открылись 27 октября в 07:00 по местному времени и закроются в 20:00, с возможностью продления до 21:00, если в очереди останутся желающие проголосовать.

По официальным реестрам Службы регистрации актов гражданского состояния и административных услуг, более 6,6 млн граждан Болгарии имеют право голоса на седьмых парламентских выборах.

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Фото: Reuters

Фото: Reuters

По всей Болгарии открыто 12 879 избирательных участков, а за рубежом – 719.

Эти досрочные выборы, организованные вторым временным правительством Димитара Главчева, которого назначил президент Румен Радев по новым конституционным правилам, проходят в соответствии с недавними поправками в избирательное законодательство страны.

Как отметило агентство Reuters, Болгария не может избрать долговременное правительство с 2020 года, после протестов против коррупции, которые привели к распаду коалиции, возглавляемой правоцентристской партией ГЕРБ.

Опрос Gallup International Balkans, опубликованный в пятницу Болгарским национальным радио, показал, что ГЕРБ лидирует с 26,1% голосов, за ней следуют Реформистская ПП ("Мы продолжаем изменения") и ультранационалистическая, пророссийская партия "Возрождение" с 16,2% и 14,9% голосами соответственно.

Последние досрочные выборы были проведены в июне 2024 года, они не смогли привести к формированию постоянного правительства.

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