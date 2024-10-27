Болгарія всьоме за останні чотири роки обирає парламент

У неділю, 27 жовтня, у Болгарії проходять парламентських виборах, у яких візьмуть участь 19 партій, дев'ять коаліцій та один незалежний кандидат.

Про це повідомляє Novinite, передає "Європейська правда".

Виборчі дільниці відкрилися 27 жовтня о 07:00 за місцевим часом і закриються о 20:00, з можливістю продовження до 21:00, якщо у черзі залишаться охочі проголосувати.

За офіційними реєстрами Служби реєстрації актів цивільного стану та адміністративних послуг, понад 6,6 млн громадян Болгарії мають право голосу на сьомих парламентських виборах.

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По всій Болгарії відкрито 12 879 виборчих дільниць, а за кордоном – 719.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Ці дострокові вибори, організовані другим тимчасовим урядом Дімітара Главчева, якого призначив президент Румен Радев за новими конституційними правилами, відбуваються відповідно до нещодавніх поправок до виборчого законодавства країни.

Як зазначило агентство Reuters, Болгарія не може обрати довготривалий уряд із 2020 року, після протестів проти корупції, які призвели до розпаду коаліції, очолюваної правоцентристською партією ГЄРБ.

Опитування Gallup International Balkans, опубліковане у п'ятницю Болгарським національним радіо, показало, що ГЄРБ лідирує із 26,1% голосів, за нею йдуть Реформістська ПП ("Ми продовжуємо зміни") і ультранаціоналістична, проросійська партія "Відродження" із 16,2% і 14,9% голосами відповідно.

Останні дострокові вибори були проведені у червні 2024 року, вони не змогли призвести до формування постійного уряду.

Більше про ситуацію в країні читайте тут: Шанс зупинити "друзів Путіна": завдяки чому Болгарія зможе вийти з політичної кризи.