Парламентские выборы в Литве: оппозиция закрепила лидерство по итогам второго тура

В Литве по итогам второго тура парламентских выборов, который проходил в воскресенье, 27 октября, оппозиционная Социал-демократическая партия закрепила лидерство и будет иметь наибольшее представительство в Сейме следующего созыва.

Об этом сообщает LRT, информирует "Европейская правда".

По данным Главной избирательной комиссии, по итогам двух туров социал-демократы получили 52 мандата.

Правящая партия "Союз Отечества – Литовские христианские демократы" во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните находится на втором месте с 28 мандатами.

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Новоствроренная популистская партия "Заря Немана" во главе со скандальным Ремигиюсом Жемайтайтисом получила 14 мандатов.

Либеральное движение будет представлено в Сейме 12 депутатами, а Союз фермеров и зеленых – 8. Еще 7 мандатов получили представители других политических сил.

LRT

Явка во втором туре составила 41,31%, что значительно ниже, чем в первом туре (52%).

Лидер консерваторов и действующий глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис поздравил социал-демократов с победой.

"Сильное выступление. Мое пожелание им – сформировать ответственное правительство, с ответственным подходом", – сказал он журналистам в воскресенье вечером.

Примечательно, что сам он проиграл в округе в Каунасе, где мандат получил представитель Либерального движения Симонас Кайрис. Однако Ландсбергис обеспечил себе место в Сейме по партийному списку.

Как известно, 13 октября в Литве проходил первый тур голосования на парламентских выборах. По его итогам также лидировала оппозиционная Социал-демократическая партия.

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