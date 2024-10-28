Разведка Британии рассказала о продвижении российских оккупантов в Часовом Яру
Разведка Великобритании в своем новом обзоре пишет о продвижении российских войск в городе Часов Яр Донецкой области.
Соответствующий обзор опубликован в X (Twitter) британского Министерства обороны, сообщает "Европейская правда".
Как отметили в разведке, российские оккупанты, вероятно, пересекли канал в южной части Часового Яра и приблизились к границам города.
В центральной части района канала, вероятно, армия РФ осуществила ограниченное продвижение на запад от канала в восточную часть Часового Яра.
Однако очень вероятно, что за центральную и северную части района канала продолжаются ожесточенные бои, и российским оккупационным силам удается закрепиться.
"С середины июля 2024 года и до недавнего времени российские войска не могли пересечь канал из-за масштабных оборонительных мер, принятых украинскими Вооруженными силами", – напоминают в британской разведке.
Разведка Британии ранее сообщила, что российские войска продвинулись к центру Селидово в Донецкой области.
Перед тем британская разведка предположила, что российские войска продолжат определенное продвижение под Купянском в Харьковской области в следующие недели.