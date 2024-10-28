Розвідка Британії розповіла про просування російських окупантів у Часовому Яру

Розвідка Великої Британії у своєму новому огляді пише про просування російських військ у місті Часів Яр Донецької області.

Відповідний огляд опублікований в X (Twitter) британського Міністерства оборони, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у розвідці, російські окупанти, ймовірно, перетнули канал у південній частині Часового Яру і наблизилися до кордонів міста.

У центральній частині району каналу, ймовірно, армія РФ здійснила обмежене просування на захід від каналу в східну частину Часового Яру.

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Однак дуже ймовірно, що за центральну і північну частини району каналу тривають запеклі бої, і російським окупаційним силам вдається закріпитися.

"Із середини липня 2024 року і до недавнього часу російські війська не могли перетнути канал через масштабні оборонні заходи, вжиті українськими Збройними силами", – нагадують у британській розвідці.

Розвідка Британії раніше повідомляла, що російські війська просунулися до центру Селидового у Донецькій області.

Перед тим британська розвідка припустила, що російські війська продовжать певне просування під Куп’янськом у Харківській області наступними тижнями.