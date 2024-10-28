Смогут ли оппозиция и Запад заставить власти Грузии отменить поддельные выборы

Центризбирком Грузии насчитал уверенную победу правящей партии "Грузинская мечта", но этого не хватает для конституционного большинства.

А еще это означает резкое, хотя и ожидаемое обострение политического кризиса: все оппозиционные партии, проходящие в парламент, отказались считать эти выборы честными, и так же о непризнании объявленных результатов заявила президент Зурабишвили.

Усилить голос оппозиционных сил могла бы жесткая позиция Запада относительно непризнания этих выборов, но потенциальное единство ЕС по этому вопросу разрушает венгерский премьер Виктор Орбан.

Впрочем, граждане не сдаются. 28 октября в Грузии стартуют протесты против фальсификации выборов. От их хода и масштабности и зависит дальнейшее развитие событий.

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Подробнее о ситуации в Грузии – в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Тбилиси зовет на помощь: как прошли выборы в Грузии и решится ли Запад поддержать протесты. Далее – краткое ее изложение.

В субботу вечером, сразу после завершения голосования в Грузии, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил действующую власть с победой.

По сути, единственным основанием для таких выводов были результаты экзит-пола, обнародованного социологической компанией Gorby, которая имеет сомнительную репутацию и которую считают связанной с "Грузинской мечтой".

Несоответствие экзит-полов данным ЦИК – далеко не единственное доказательство фальсификаций.

Главное – то, что о масштабной системе фальсификации заявили и наблюдатели на выборах.

В коалиции НПО "Мой голос", среди прочего, отмечают, что были свидетелями ситуации, когда партия власти была заранее отмечена в бюллетенях.

Да и не только грузинские наблюдатели увидели проблемы.

С довольно жесткими заявлениями выступили также все западные наблюдательные миссии, которые обычно являются более осторожными.

А грузинские оппозиционные силы пошли на крайний шаг – партии совместно заявили о непризнании этих выборов и отказались получать мандаты.

Нечто подобное в Грузии было во время выборов 2020 года.

И сейчас, и тогда отказ оппозиции от мандатов делает невозможным работу парламента, что должно привести к досрочным выборам.

Дело в том, что на первом заседании нового парламента должно быть не менее 100 депутатов из 150 – а достичь этого невозможно без хотя бы части представителей оппозиции.

И это – один из ключевых козырей грузинской оппозиции.

Правда, в "Грузинской мечте" уверяют, что парламент начнет работу и правительство будет утверждено при любых обстоятельствах. Однако, они не объясняют, как это возможно. В 2020 году вмешательство ЕС спасло ситуацию.

Между тем, в Брюсселе не готовы немедленно реагировать на нарушения на выборах и оставляют возможность для длительной паузы с ответом.

В частности, ЕС "ждет окончательный отчет и рекомендации ОБСЕ/БДИПЧ", а этот документ появится только через несколько месяцев. Но не надо питать иллюзий: шансы на единодушное непризнание выборов Евросоюзом крайне низкие. В частности из-за позиции Виктора Орбана.

При таких обстоятельствах всегда есть соблазн вместо непризнания выборов в очередной раз призвать грузинские власти устранить эти нарушения до следующих выборов. Так же, как это было и на прошлых выборах, и перед тем.

Да и "Грузинская мечта", похоже, подготовила почву для торговли с Западом.

Но ключевое слово для определения реакции Запада еще не прозвучало. Его должна сказать (или не сказать) улица.

Протесты должны начаться в 19 часов в понедельник 28 октября.

Ситуация на улицах грузинских городов может оказаться именно тем окончательным аргументом, который заставит европейских политиков наконец действовать.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Тбилиси зовет на помощь: как прошли выборы в Грузии и решится ли Запад поддержать протесты.